İlkokulda cinsel istismar vakası

Kadıköy ilçesinde bir ilköğretim okulunda meydana gelen taciz olayı geçtiğimiz sene eylül ayında yaşandı. Olayın soruşturmasının tamamlaması ise yeni bitti ve dava açıldı. Sınıf öğretmeni olan M.Ü. adındaki kişi öğrencisi olan E.U. adındaki kişiye cinsel istismarda bulundu.

Daha sonrasında yaşananları da kimseye anlatmaması konusunda tembihlendi. Olayı arkadaşlarına anlatan E.U. adındaki kişi başka kimseye anlatmadı. Daha sonrasında arkaaşları ise başka öğretmenlere anlattı öğretmenler de okul yönetimine anlattı. Okul yönetimi ise E.U. adındaki kişinin ailesini arayarak durumu bildirdi. Ailesi ise hemen savcılık ve polise bildirdi.

Daha sonrasında şahıs suçlamaları kabul etmedi. Savcılık soruşturma başlattı. Soruşturma tamamlandıktan sonra 12 yıl ile 26 yıla kadar hapis cezası istemi ile ağır ceza mahkemesinde dava açıldı.