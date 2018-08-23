Yaşlı ve engelli maaşlarında düzenleme

Yaşlı ve engelli maaşı alabilmek için bir takım şartlara sahip olunması gerekiyordu ve bu şartlara yeni bir düzenleme ile farklılıklar getirildi.

65 yaşını doldurmuş olan yaşlı yurttaşlara aylık bağlanması konusunda eskiden tüm bireylerin gelirlerine bakılıyor ve kişi başına düşen gelirin asgari ücretin tutarının 3'te birinden daha az olduğu zaman yaşlı aylığı veriliyordu.

Artık sadece eşlere bakılıyor ve yine 3'te birinden azsa maaş veriliyor. Yani artık daha kolay. Engelli aylıkları için de gelen düzenleme de 18 yaş altı engelli aylığında hanede kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarına göre ücret aylık net tutarın 3'te birinden az olursa engelli aylığı bağlanıyor.