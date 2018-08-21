S-400 alımında ruble ödemesi yapılacak

Rusya’nın dış ülkelerle askeri işbirliğinden sorumlu Federal Askeri Teknolojileri İşbirliği Ajansı’ndan Dmitriy Şugayev tarafından bir açıklama yapıldı ve bu açıklamada yabancı ülkelere silah satışında dolar kullanmaktan vazgeçmeyi düşündüklerini açıkladılar.

Bu konuda ilk adımı da Türkiye ile yapacakları gözüküyor. S-400 gönderimi 2019 yılında yapılacağı açıklandı. Bu füzelerin ödemesi normalde 2.5 milyon dolar olarak hesaplanıyor ancak artık bu ödemenin ruble ile ödemesine karar verildi.

Ancak daha öncesinde ruble kullanımı konusunda ticaret hacminin kullanıma uygun olup olmadığı araştırılıyor. Ödemede büyük bir kısım için ruble kullanılacak.