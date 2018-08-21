Ruhani: Türkiye ile birlikte savaş uçağı üretebiliriz

İran tarafından %100 oranında yerli olarak açıkladığı Kovsar adındaki savaş uçağı tanıtıldı. Havacılık ve ateş kontrol sistemleri ile donatılmış olan 4.nesil savaş uçağı olarak tanıtıldı. Ayrıca tanıtım esnasında Ruhani tarafından bir açıklama geldi.

Diğer ülkeler daha doğrusu komşu ülkeler ile işbirliği konusunda açıklama yapıldı. Ruhani, Türkiye ve Pakistan ile savunma alanında işbirliğinin geliştirilebileceğini hatta birlikte çalışırlarsa savaş uçağı üretebileceklerini açıkladı.

Ayrıca savunma sanayide maliyeti düşük ve etki gücü yüksek silahlar üretmek istediklerini bu sahada bu alanda çok güçlendiklerini açıklıyor. Eğer bu ülkeler ile çalışırlarsa daha fazlasını da yapabileceklerini açıkladılar.