Trump: Erdoğan ile eskiden iyi anlaşırdık

Trump tarafından özel bir demeç ile Türkiye ile yaşanan krize dair açıklamalar yapıldı. Bir takım yaptırımlar sonrasında bir açıklama yaptı.

Trump tarafından gelen açıklamada bir anlaşma yaptıklarnı ve bu anlaşma konusunda İsrail'de tutuklu olan bir Türk vatandaşının serbest bırakılmasına yardımcı olduğunu bunun karşılığı olarak da Brunson'ı bırakacaklarını düşündüğünü açıkladı.

Trump tarafından Türkiye'nin yapmakta olduğunun çok üzücü olduğunu düşündüğünü ve korkunç bir hata yaptıklarını düşündüklerini herhangi bir taviz olmayacağını açıkladı.

Türkiye'ye yapılan ekonomik yaptırımın başka ülkelere de zarar vermesi konusunda endişesinin olmadığını açıkladı. Türkiye insanlarını ve ülkeyi sevdiğini söyledi ve buna ek olarak Erdoğan'ı da sevdiğini iyi bir ilişkinin var olduğunu ancak artık bunların olmadığını açıkladı.