ABD Ankara Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı

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ABD Ankara Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı
ABD Ankara Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı admin Tarih: 2018-08-21 Saat: 01:37:24
Güncelleme : 2018-08-21 01:37:24Bu içerik 351 kez okundu.
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ABD Ankara Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı

Henüz kim tarafından yapıldığı tespit edilemeyen kişiler tarafından geçtiğimiz gün sabah saatlerinde bir silahlı saldırı gerçekleşti.

Silahlı saldırıyı bir araçtan yaptılar ve araçta henüz plakası daha belirlenmediği için  aramalar devam ediyor. Binaya doğru açılan bu ateşlerden bir tanesi güvenlik kulübesinin camına denk geldi.

Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadı. Hemen polisler olay yerine geldiler ve çok sayıda polis aracı bu şahısları aramaya devam ediyor. Geniş çaplı bir arama operasyonu başladı ve kaçan şahısların şehir içinde dört bir yanda arandıkları biliniyor.

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