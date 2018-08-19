Bedelli askerlik başvuru sayısı 357.350 oldu

Bir süredir e-devlet üzerinden bedelli askerlik için başvurular alınıyor ve bugüne kadar alınan başvuru sayısı ise tam olarak 357.350 oldu ve hala da artmaya devam ediyor.

İlk 2 gün içinde bile 250 bin kişi tarafından başvuru yapıldı. 3 Kasım gününe kadar başvurular alınıyor. Başvuru sürecini tamamlayanlardan 12 bin kişinin 15 Eylül günü birliklerine sevk edileceği açıklandı. 61.843 kişi tarafından para yatırıldı ve başvuru süreci tamamlandı.

Müracaat sürecini tamamlamış olan bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülüklerden yaklaşık olarak 12 bin kişi 3 celp döneminden ilki olan 15 Eylül birliklerine sevk edilecek. Eğitimlerin, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı birliklerinin konuşlu olduğu belli merkezlerde yapılmasına karar verildi.