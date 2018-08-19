İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapanıyor
30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftası'nın 96'ncı yılı provaları için Vatan Caddesi ve bazı bağlantı yolları belli saatler arasında trafiğe kapanacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin duyurduğu, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü imzalı açıklama içerisinde hangi yolların kapanacağı ve hangi yolları alternatif olarak kullanılabileceği de açıklandı.
Kapanan yolar 07.00 ile 14.00 arasında kapanacak ve alternatif yollar devreye girecek. Bugünden itibaren bu şekilde devam edecek. İşte trafiğe kapatılacak olan yolların adları ve hemen altında alternatif olarak kullanılabilecek.
Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi gidiş ve gelişler,
D-100 istikametinden Vatan Caddesi girişi
10. Yıl caddesinden Vatan Caddesi girişi
Edirnekapı'dan Vatan Caddesi girişi
Oğuzhan Caddesinden Vatan Caddesi girişi
Sofular Caddesinden Vatan Caddesi girişi
Halıcılar Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi
Akdeniz caddesinden Vatan Caddesi girişi
Akşemşettin caddesinden Vatan Caddesi girişi
Ordu Caddesinden ve Atatürk Bulvarından Vatan Caddesi girişi
Keçeci Meydan Sokak'tan Vatan Caddesi girişi
Vatan Caddesine çıkan tüm Cadde ve Sokaklar
Alternatif güzergâhlar:
Millet Caddesi
Fevzipaşa Caddesi"