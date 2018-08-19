MEB lise 2.nakil sonuçlarını açıkladı

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MEB lise 2.nakil sonuçlarını açıkladı
MEB lise 2.nakil sonuçlarını açıkladı admin Tarih: 2018-08-19 Saat: 19:14:13
Güncelleme : 2018-08-19 19:14:13Bu içerik 78 kez okundu.
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MEB lise 2.nakil sonuçlarını açıkladı

Lise nakil sonuçları en sonunda açıklandı. Bir süredir birçok liseye geçecek olan öğrenci için kabusa dönen tercih işlemlerinin 2.nakil sonuçları da açıklandı.

İlk tercihlerde oldukça çok kısıtlama ile açıkta kalan birçok öğrenci olunca 2. tercih hakkı verildi ve sonuçları da bugün açıklandı.

Sonuçlar erişime açık hale getirildi. Yine sonuçlarda açıkta kalan öğrenciler olduysa merak ettikleri 3.tercih hakları da bulunuyor. Yani tekrardan bir tercih yapma hakkına sahipler.

Tekrardan tercih yapacak olanların ise bir süre beklemesi gerekiyor. MEB tarafından bu konuda bir açıklama gelecek.

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