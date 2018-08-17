Katar yatırımları açıklandı

ABD ile yaşanan siyasi gerilim sonrasında ekonomik bir savaş meydana geldi. Ekonomik savaşta birçok ülke tarafından Türkiye'ye bir destek geldi ve en sonunda sessiz kaldığı söylenen Katar tarafından da destek geldi. Erdoğan ile görüşme sonrasında ülkemize 15 milyar dolar değerinde bir yatırım gelecek.

Mevduat ve doğrudan yatırım gerçekleşeceği açıklandı. Ayrıca gelen bilgilere göre 15 milyar dolar paranın banka ve finans sektörüne yönlendirileceği açıklandı.

Dolar kurunda Katar tarafından gelen hamle ile %6 oranında bir düşüş sağlandı ve döviz kurundaki yükselişi kontrol etmek amacıyla Ankara'nın da siyasi ve ekonomik bir önlem aldığı da açıklandı.