Katar yatırımları açıklandı

Anasayfa GÜNCEL Katar yatırımları açıklandı
Katar yatırımları açıklandı
Katar yatırımları açıklandı admin Tarih: 2018-08-17 Saat: 17:26:02
Güncelleme : 2018-08-17 17:26:02Bu içerik 122 kez okundu.
Reklam

Katar yatırımları açıklandı

ABD ile yaşanan siyasi gerilim sonrasında ekonomik bir savaş meydana geldi. Ekonomik savaşta birçok ülke tarafından Türkiye'ye bir destek geldi ve en sonunda sessiz kaldığı söylenen Katar tarafından da destek geldi. Erdoğan ile görüşme sonrasında ülkemize 15 milyar dolar değerinde bir yatırım gelecek. 

Mevduat ve doğrudan yatırım gerçekleşeceği açıklandı. Ayrıca gelen bilgilere göre 15 milyar dolar paranın banka ve finans sektörüne yönlendirileceği açıklandı.

Dolar kurunda Katar tarafından gelen hamle ile %6 oranında bir düşüş sağlandı ve döviz kurundaki yükselişi kontrol etmek amacıyla Ankara'nın da siyasi ve ekonomik bir önlem aldığı da açıklandı.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Küçük kızı düştü diye hastaneye getirdiler
Küçük kızı düştü diye hastaneye getirdiler
Kendi nikahlarına eşofmanla geldiler
Kendi nikahlarına eşofmanla geldiler