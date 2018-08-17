İmalathanede zehirli gazdan öldüler

Gaziantep ilinde terlik ve ayakkabı imalathanesinde gece çıkan yangın 2 kişinin ölmesine neden oldu. 2 Suriyeli işçi ise orada evlerinin olmaması nedeniyle çalıştıkları yerde kalıyorlardı.

O sırada yangın çıktığı zamanda orada kaldıkları için oluşan dumandan dolayı zehirli bir gaz soludular ve zehirlenerek öldüler. Suriyeli Muhammet Ahneen’e ait olan 3 katlı imalathanede yangın çıktı.

Yangında malzemelerin tutuşması sonrasında yangın daha da büyüdü ve bölgeye birçok sayıda itfaiye memuru geldi ve yangına müdahale edildi. 2 saat boyunca müdahale edildi ve en sonunda durduruldu. İmalathane kullanılamaz hale gelirken Suriye uyruklu işçiler Hamza Nasır (18) ve Mahmut Maruf'un (16) adındaki kişiler öldüler.