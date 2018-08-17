Adıyaman'da 4 askerimiz şehit oldu

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Adıyaman'da 4 askerimiz şehit oldu
Adıyaman'da 4 askerimiz şehit oldu admin Tarih: 2018-08-17 Saat: 17:25:01
Güncelleme : 2018-08-17 17:25:01Bu içerik 108 kez okundu.
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Adıyaman'da 4 askerimiz şehit oldu

Adıyaman ilinde kırsal bir alanda meydana gelen bir çatışma sonrasında 4 askerimiz şehit oldu. 3 askerimiz de o çatışma esnasında yaralandı.

Merkeze bağlı olan Kömür beldesi kırsal alanda bulunan mermer ocağının salı gecesi basılıp bir anda ateşe verilidi. Bu nedenle de oraya bir operasyon yapıldı. Sıcak temas sağlanan o bölgede bir anda çatışma başladı ve çatışma sonrasında bir askerimiz şehit oldu.

Çatışma esnasında daha sonrasında birçok askerimiz yaralandı.  Yaralan asker sayısı 6 olarak hesaplandı. Yaralanan askerler hastaneye götürüldü ve hemen müdahale edildi. Ancak müdahalelere rağmen 3 asker hastanede şehit oldu. Diğer 3 asker ise yaralı olarak hala tedavi görmektedir.

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