Hastane bahçesinde bankta ölü bulundu

Manisa ilinde 35 yaşında olan acil tıp uzmanı Hüseyin Ayılmazer adındaki kişi cilt kanseri olmasından dolayı hastanede tedavi görüyordu ancak o hastanenin bahçesinde bankta ölü bulundu.

Geçtiğimiz sene kemoterapi ilaçları çalınan Ayılmazer'in cansın bedeni otopsi için gönderildi. Sabah saatlerinde temizlik işçileri tarafından fark edilen kişi bankta hareketsiz olarak yatıyordu ve durum hemen sağlık ekiplerine bildirildi. Sağlık ekipleri tarafıdnan banktaki kişinin öldüğü tespit edildi.

Ölen kişinin hastanede bir süredir cilt kanseri ile tedavi gördüğü de açıklandı. Sağlık ekipleri şahsın bir süredir tedavi gördüğünü de açıkladı. Göre yaptığı hastanede tedavisine başlanmıştı ve birçok ilde de tedavi görmeye devam etti. En son ise Manisa ilinde tedavi gördü ancak orada hayatını kaybetti. Ölüm nedeninin tespiti konusunda polis ve savcı olay yerine gelip inceleme yaptılar.