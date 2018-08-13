ABD yaptırımlarına Almanya'dan açıklama

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ABD yaptırımlarına Almanya'dan açıklama
ABD yaptırımlarına Almanya'dan açıklama admin Tarih: 2018-08-13 Saat: 16:18:14
Güncelleme : 2018-08-13 16:18:14Bu içerik 149 kez okundu.
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ABD yaptırımlarına Almanya'dan açıklama

ABD tarafından Türkiye için yapılan yaptırımlar konusunda Almanya tarafından bir açıklama geldi. Siyasi bir kriz sonrasında ek gümrük vergileri konusunda Almanya arafından açıklama yapıldı.

Ticari gerilimlerin dünya ticaretinin geleceği konusunda önemli sonuçları olabileceği belirtildi. Savaşın ekonomik olarak olması hem büyümeyi yavaşlataca hem de tahrip edeceği açıklandı.

Gerilimlerin sadece ürünelrin fiyatlarını arttırarak tüketicileri etkileyeceği açıklandı. Ekim ayında da Türkiye'ye gelerek 7 binden daha fazla Alman şirketini temsil edileceği açıklandı.

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