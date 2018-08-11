Temassız kredi kartı dolandırıcılarına dikkat

Bir süredir artan temassız kredi kartı dolandırıcılığı yaygınlaşmaya başlayınca Tüketici Başvuru Merkezi Genel Başkanı İbrahim Güllü tarafından bir açıklama geldi. Kredi kartı kullanıcıları hiç farkında olmadan bir anda dolandırılabiliyorlar ve aslında fark etmeleri de oldukça zor.

İlk defa 2007 yılında kullanıldı ancak birçok açığı olması nedeniyle de şu anda tehlike arz ediyor. Temassız kart konusunda genelde mağduriyet yaşayanlar kalabalık alanlarda olanlar oluyor. Mobil post cihazları ile kurye gibi gezen dolandırıcı şahıslar kredi kartını post cihazına yaklaştırıyorlar ve maksimum 90 TL kadar bir para çekebiliyorlar.

4 santimetreden daha yakın olması yeterli oluyor. Şimdilik bu sistem açığı kapanana kadar kullanıcıların dikkatli olması isteniyor.