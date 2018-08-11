3.havalimanında problem çıktı

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3.havalimanında problem çıktı
3.havalimanında problem çıktı admin Tarih: 2018-08-11 Saat: 21:47:39
Güncelleme : 2018-08-11 21:47:39Bu içerik 123 kez okundu.
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3.havalimanında problem çıktı

İstanbul ilinde olan ve 3.havalimanı olarak duyurulan bu yerde aslında büyük bir sorun oluştu. O sorun ise 29 Ekim gününe kadar düzeltilmeye çalışılıyor. Oluşan bu büyük göçük için bir açıklama geldi ve bu açıklama İstanbul Kent Savunması ve Kuzey Ormanları Savunması'ndan tarafından yapıldı. Açıklama içerisinde projenin durdurulması istendi ve denetlenemesi istendi. Açıklama içerisinden bulunan bir madde :

 

  • Proje sahasını bağımsız uzmanlar ve bilim insanlarının denetimine açılması.
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