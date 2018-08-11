ABD medyasından yaptırıma tepki geldi

Trump tarafından geçtiğimiz gün Türkiye için bir takım yaptırım kararı alındı ve uygulandı. Bu karar sonrasında dolar yine dalgalanmalara neden oldu ve ülkemize yönelik bu karar ABD içerisinde de tartışmalara neden oldu.

Yaptırım uygulandı ancak tek zararlı olan taraf Türkiye değil ABD'de olmaya başladı. Son dönemde yapılan yaptırımların özellikle vergi kararının yatırımcıları endişe içerisine soktuğu açıklandı.

Vergi kararı neden yatırımcıları endişilendirmeye devam ediyor ve olan ilave vergilerin herhangi bir kayda değer bir gerekçeye dayanmadığı da söyleniyor. Yani geçerli bir neden yok ancak ülkemize uygulanan vergi yasal bir dayanağı yok olarak medya tarafından açıklandı.