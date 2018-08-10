Türkiye için yeni yaptırım daha geldi

ABD Başkanı Donald Trump tarafından gelen bir açıklama yine durumları karıştırdı. Türkiye'ye ilişkin olarak Twitter üzerinden bir açıklamada bulundu.

Trump açıklamasında liranın değer kaybına dikkat çekerek yeni yaptırıma onay verdiğini açıkladı. Trump tarafından çelik ve alüminyumda gümrük vergileri Türkiye'ye yönelik olarak 2 katına çıkarılması kararlaştırıldı ve karar uygulandı.

Alüminyumda gümrük vergisi yüzde 20, çelikteyse yüzde 50 olduğu açıklandı. Ayrıca ülkemiz ile olan ilişkilerin de iyi olmadığı açıklandı.