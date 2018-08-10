Ordu'da sel felaketi bilançosu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından Ordu sel felaketi konusunda bir açıklama geldi. Fındık üreticisinin zararı da hesaplandı ve 600 ile 700 ton arasında olduğu hesaplanıyor.

Fındık rekoltesinde önemli bir pay olan Ordu ilinde selden zarar gören aşırı yağış alan yerlerde üretilen fındık için yetkililer çok hızlı bir şekilde görüşmeler yaptı ve 950 çiftçi ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeler sonrasında da 600 ile 700 ton arasında bir zarar olduğu netleşiyor. Bakan tarafından fındık üreticilerinin zararının telafi edileceği sözü verildi.