Erdoğan'dan ekonomik savaş hakkında açıklama

Bayburt ilinde cuma namazı sonrasında döviz piyasasında oluşan son gelişmeler ile ilgili bir açıklama yapması istendi ve en sonunda o açıklama geldi.

Eknomik savaşı kaybetmeyeceğiz diyerekten bir açıklama yaptı. Son gelişmeleri de unutmadı ve sel felaketini de atlatacağız diyerekten o konuya da değindi.

Hem ekonomik savaşı hem de sel felaketini başarılı bir şekilde atlatılacağını açıkladı. Ayrıca halktan yastık altında olan dövizlerin bozdurularak bu ekonomik savaşı açanlara cevap olacağını açıkladı.

Ayrıca bir çok defa oyun oynandığını ve birgün, iki gün sıkıntı olacağını daha sonrasında atlatılacağını açıkladı. Ülkenin tüm olumsuz ihtimallere karşı hazırlıkları olduğunu açıkladı.