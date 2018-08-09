Ordu'da yeni taşkın

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Ordu'da yeni taşkın
Ordu'da yeni taşkın admin Tarih: 2018-08-09 Saat: 21:17:24
Güncelleme : 2018-08-09 21:17:24Bu içerik 54 kez okundu.
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Ordu'da yeni taşkın

Ordu Ünye ilçesinde Tabakhane Dere'sinde taşma meydana geldi. Tabakhane Köprüsü yıkılma riskine karşı kapatıldı. Karadeniz Sahil yolunda ulaşım çift yönlü olarak durduruldu.

Geçtiğimiz günde bu yol ulaşıma kapanmıştı ancak ekipler hemen temizleyerek yolu tekrardan açmışlardı ancak bugün yine kapandı.

Ayrıca gelen açıklamaya göre bugün saat 21.00'a kadar bir yağış olacağı açıklanmıştı. Ayrıca yağmurun sağanak olarak gelmesi derenin debisinin yükselmesine neden oldu ve ekipler tarafından uyarılar geldi.

Ekipler ise köprülere yakın olan evler köprüler hepsinin kullanıma kapatarak uyararak can kaybına neden olmaya çalıştılar. Ekipler tarafından köprü yakınlarında dere yakınlarında olan halkın zemin katlardaki evlerden çıkması istendi.

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