ABD'ye giden heyet döndü

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ABD'ye giden heyet döndü
ABD'ye giden heyet döndü admin Tarih: 2018-08-09 Saat: 21:17:00
Güncelleme : 2018-08-09 21:17:00Bu içerik 51 kez okundu.
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ABD'ye giden heyet döndü

ABD yaptırım uygulaması sonrasında ülkemizden bir heyet gönderildi ve somut bir uzlaşmaya varılmadı. Yapılan görüşmeler sonrasında alınan tek karar 2 ülke arasında temaslara devam edilmesi oldu.

Bunun haricinde herhangi bir anlaşmaya varılmamakla beraber olayın sadece Rahip ile alakalı olmadığı açıklandı. Ayrıca ülkemizde bulunan  Türkiye’de tutuklu bulunan 12 ABD vatandaşı ile, ABD’nin Türkiye temsilciliklerinde çalışan tutuklu iki Türkiye vatandaşı Hamza Akçay ve Metin Topuz’un da  tahliyesinin beklendiği açıklandı.

Ayrıca ileride farklı yaptırımların da gelmesi mümkün gözüküyor. Amerikan tarafından vatandaşların salıverilmesine ilişkin olarak yazılı bir taahhüt istemesi de görüşmeleri çıkmaza soktu.

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