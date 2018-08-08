İnşaatta merdiven çöktü ve altında kaldı

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İnşaatta merdiven çöktü ve altında kaldı
İnşaatta merdiven çöktü ve altında kaldı admin Tarih: 2018-08-08 Saat: 19:31:56
Güncelleme : 2018-08-08 19:31:56Bu içerik 63 kez okundu.
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İnşaatta merdiven çöktü ve altında kaldı

İzmir Torbalı ilçesinde çalışmakta olan bir işçi beton kalolarını söktüğü anda merdivenin çökmesi ile 53 yaşında olan Mehmet Gündüzeli adındaki ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Hastanede doktorlar tarafından müdahale edildi ancak maalesef hayatını kaybetti. Tek katlı bir otopark inşaatında çalışan taşeron işçilerden olan Gündüzeli sabah saatlerinde bu olay meydana geldi. Beton kalıplarını sökmeye başlayan Gündüzeli 20 basamaklı merdivenin çökmesi ile ağır yaralandı.

Hemen mesai arkadaşları acil ekiplerini, polis ekiplerini ve AKS ekiplerine haber verildi  ve hemen kurtarılan işçi acil ekiplerince hastaneye ağır yaralı olarak yetiştirildi. Doktorlar müdahale etti ancak öldü.

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