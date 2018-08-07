Giresun'da açığa alınan hekim görevine iade edildi

TTB tarafından açığa alınmış olan Dr. Özlem Yağdıran adındaki kişi sonrasında görevine iade edildiği açıklandı. TTB tarafından yapılan açıklama sonrasnda doktora görevinde başarılar dilenip kamuoyuna sağlıkta şiddeti engellemekle mücadele edeceklerini açıkladılar.

24 Temmuz gününde yaşanan bu olayda Giresun'da 82 yaşındaki Yusuf Topal adındaki kişi hastaneye gitti ve burada doktordan evde hasta olan eşine reçete istedi ancak doktor görmediği hastaya yazamayacağını söyleyince tartışma başladı ve doktor polisleri çağırdı.

Daha sonrasında polisler şahsa ters kelepçe ve biber gazı ile müdahale etmesinden sonra şahıs kalp krizi geçirip öldü. Bu olaydan sonra hemen TTB devreye girip doktoru açığa almışlardı.