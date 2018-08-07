Açlık sınırı 1.744 TL olarak hesaplandı

BİSAM tarafından açıklanan veriler ile Haziran 2018 dönemi için açlık ve yoksullık sınırı raporundak verilere göre bir önceki aya göre 873 TL artış gösterip 6.033 TL oldu.

Ayrıca dört kişilik bir ailede sağlıklı beslenme için günlük olarak 58 tl para harcaması yapılması gerekiyor. Aylık olarak da 1744 TL oluyor.

Yetişkin bir kadın için sağlıklı beslenme bedeli günde 15 TL olarak hesaplanıyor. Yetişkin bir erkek için ise bu fiyat 15.42 TL olarak hesaplandı.

10 ile 18 yaşındaki bir çocuk için ise 16.47 TL olarak hesaplandı. Ayrıca 4 ile 6 yaşındaki bir çocuk için ise bu fiyat 11.36 TL oluyor. Dört kişilik bir ailede her bireyin sağlıklı beslenmesi için alması gereken gıdalar yaşa ve ürün grubuna göre farklılık gösterebiliyor.