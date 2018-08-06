Ankara 19 Mayıs ve Eskişehir Atatürk Stadı yıkılıyor

Ankara 19 Mayıs Stadyumunun olduğu yere yeni bir stat yapılması için yıkım işlemlerine şimdiden başlandı. Yıkım işlemleri tamamlandıktan sonra oluşan harfiyatın temizlenmesi için de 3 - 4 ay kadar bir süre zarfınca inşaat alanı temizlenecek ve yeni stadın yapımına başlanacak.

Ayrıca bir yıkım işlemi de Eskişehir ilinde meydana geliyor. Eskişehir Atatürk Stadı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talebiyle "millet bahçesi"ne dönüştürülmek üzere yıkım işlemlerine başlanıldı. Stat için bir ihale açıldı ve ihaleyi kazanan Hüseyin Dinç oldu.