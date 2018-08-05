10 bin ek seferl geliyor

Bayramda bilet bulamayanlar için müjdeli haber en sonunda geldi. Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı ve TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım tarafından verilen müjdeli haberde yolcu sayısının bu bayramda beklenenden çok daha fazla olması nedeniyle ek seferlerin geleceği açıklandı.

15 Ağustos gününden başlayan yoğunluğun bir süre sonra çok daha fazla artması nedeniyle firmalara B2 ve D2 ehliyetlerine kayıtlı olan otobüsleri kullanma izinleri verildi ve 10 bin ek sefer geleceği açıklandı.