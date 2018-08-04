Periscope üzerinden maç yayını artık yasak

Bir süredir Süper Toto Süper Lig futbol müsabakalarının yayın haklarına sahip olan Digiturk bir takım problemler yaşıyordu Periscope uygulaması konusunda.

Uygulama üzerinden maçların görüntülerinin izinsiz olarak servis edildiği gerekçesi ile dava açıldı ve bu konuda karar çıktı.

Karar sonrasında Digiturk haklı bulundu ve artık canlı maç yayını yapılmasını engelleme kararı alındı. Karar uygulanma aşamasında ise maçların oynandığı zamanda Periscope uygulaması engellenecek ve maç bittikten hemen sonra da uygulamaya erişim tekrardan sağlanacak. Bu karar 10 Ağustos gününden itibaren uygulanmaya başlanacak.