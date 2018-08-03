ABD askerlerinin tutuklanması talep edildi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Joseph Votel ve İncirlik Üssü’nde görevli subayların da bulunduğu 11 ABD’li asker için Adana Cumhuriyet Başsavcılığı`na ‘FETÖ Silahlı Terör Örgütü’nün amaçları ve prensipleri doğrultusunda faaliyet yürütmek suretiyle, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin anayasal düzenini ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve Milletinin egemenliğini tehlikeye atmak’ suçlarından dolayı 60 sayfalık bir dilekçe oluşturularak suç duyurusunda bulunuldu.

Dilekçe içerisinde o gün içerisinde Ankarayı bombalayan uçakların İncirlik'ten kalkmış olması ve o üssün o gün birçok ABD'li subaylar tarafından kullanıldığı yer alıyor. Ayrıca ilk saatlerde tanker bir uçağın birçok jete gece boyunca havada yakıt ikmali yaptığı açıklandı.