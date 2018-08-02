ABD yaptırımları açıkladı

ABD tarafından ülkemize karşı bir takım yaptırımların uygulanacağı açıklanıyordu ve bu yaptırımların ne olacağı bilinmiyordu.

Yaptırımlardan ilki ülkemize gönderilmesi gereken savaş uçaklarının gönderimi konusunda alınan kararlar ve sonrasında Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yaptırım uygulama kararı alındı. Rusya'ya uygulanan yaptırımların örnek alındığı ve aynı şekilde uygulanacağı açıklandı.

Yaptırım kararlarının sebebi ise rahip Andrew Brunson'un ülkemizde ev hapsinde kalması olarak açıklandı. Gül ve Soylu'nun ABD’deki mal varlıklarına el konulduğu açıklandı. Ayrıca ülkeye girişleri de yasaklandı.