Raketi parçaladı ve ceza aldı

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Raketi parçaladı ve ceza aldı
Raketi parçaladı ve ceza aldı admin Tarih: 2018-08-02 Saat: 21:04:54
Güncelleme : 2018-08-02 21:04:54Bu içerik 54 kez okundu.
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Raketi parçaladı ve ceza aldı

Karşılaşma esnasında 3 tane raket parçalayan Benoit Paire adındaki oyuncuya 16.500 dolar tarafından ceza kesildi. ABD tarafından Washington Açık Turnuvası'ndaki  ilk tur maçındaki  Fransız tenisçi Benoit Paire ile Kıbrıs Cumhuriyeti'nden Marcos Baghdatis maç yaptı ve maçı 3-6, 6-3 ve 2-6'lık setlerle Marcos Baghdatis kazanıyordu ve final setine gelindiği zaman 5-2 geriye düşen Paire adındaki oyuncu sinirlerine hakim olamadı ve defalarca raketi yere vurarak parçalamaya başladı.

Daha sonrasında oturmaya gittiği bankta 2 raketi de parçalayan oyuncu bu yapmış olduğu hareketten dolayı Profesyonel Erkek Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından 16.500 dolar ceza aldı.

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