200 KG ağırlığındaki parça genç işçinin üzerine düştü

Darıca'da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin alt yapı çalışmalarını yapan bir firmada çalışan 18 yaşındaki Mehmet Sıddık Baybarz adındaki genç işçi çalıştığı esnada üzerine iş makinesinin kepçesine bağlı olan 200 kiloluk beton baca büzünün bağlantısının kopması sonrasında genç işçinin üzerine düşmesi sonrasında hayatını kaybetti.

200 KG ağırlığında olan bu parça başında baret olmasına rağmen uyguladığı kuvvet ile boynuna kadar hasar verdi ve kanlar içinde yerde kaldı. İlk müdahale yapıldı ve hemen hastaneye kaldırıldı. Hastanede de müdahale edildi ancak kurtarılamadı. Polis ise makine operatörünü gözaltına aldı.