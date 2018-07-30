Bedelli askerlik yapılacak olan iller

Bedelli askerliklerin yapılacağı yerler konusunda bir takım kararlar veriliyordu ve en sonunda bu kararlar açıklandı. 11 ilde olan 13 askeri birliğe bedelli askerlerin gönderilmesine karar verildi.

Askerlerin dağıtımı konusunda 13 birlik görevlendirildi ve bu askerlere eğitim verecek olan birlikler aşağıda bulunuyor. 21 günlük eğitimin yapılabileceği birlikler arasında Çanakkale’deki 3’üncü Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı ve 116’ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı da yer alıyor. Eğitimlerini aşağıdaki birlikler de alacaklar :

58’inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Burdur

5’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Sivas

1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Manisa

3’üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Antalya

48’inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Tokat

15’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Amasya

59’uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı – Erzincan

3’üncü Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Ezine-Çanakkale

1’inci Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Aydın

116’ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Çanakkale

9’uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bilecik

Jandarma Muhabere Eğitim Tabur Komutanlığı-Seferihisar-İzmir

10’uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bornova-İzmir