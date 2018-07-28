Baraj gölünde acı olay yaşandı

Diyarbakır Silvan ilçesinde meydana gelen bu olayda 4 kişi boğularak hayatını kaybetti. Malabadi Baraj Gölü'ne yaklaşan bir çocuk bir anda ayağı kaydı ve göle düştü.

Daha sonrasında onu gören yakınları hemen küçük kızı kurtarmak amacıyla göle atladılar ve en sonunda annesi de küçük kızı kurtarmak amacıyla göle atladı ancak yüzme bilmedikleri için dördü de boğularak can verdi.

Oraya piknik yapma amacıyla giden aile de büyük kayıplar yaşandı. Durumu gören çevredeki insanlar ise hemen olaya müdahale etmek istediler ancak 4 kişi de maalesef kurtarılamadı.