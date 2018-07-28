Rusya'dan sığır eti tedarik edilmeye başlandı

Rusya'nın Türkiye'ye sığır eti tedarik etmeye başlaması sonrasında bir sonraki tedarik olacak olan kümes hayvanı eti tedariği çalışmalarına başlandı. 2 ülke arasında olan tedarikler konusunda gelişmeler yaşanıyor.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Gordeyev tarafından da bu konuda açıklama sonrasında ülkemize sığır eti ihracatının başladığını ve gelecek dönemlerde ise kümes hayvanı ihracatına başlama umudunun olduğunu açıkladılar. Yapılan bu tedariğin ülkemizde bulunan et fiyatlarını da etkilemesi bekleniyor.