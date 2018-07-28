Vincin halatı koptu ve olanlar oldu

İstanbul Kartal ilçesinde bir inşaatta çalışmakta olan 2 işçi vincin halatının kopması sonrasında yaralandılar. Olay 19.30 sıralarında Soğanlık Mahallesi'nde olan bir inşaatta yaşandı.

Vince bağlı olan halatlardan birinin kopması sonrasında asansör bir anda 2 kat aşağıya indi. Asansör içinde bulunan 2 işçi mahsur kaldı. İhbar sonrasında hemen olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi.

Hemen sokağa güvenlik şeridi çekerek araç ve yayaların geçmesi engellendi. O sırada itfaiye ekipleri de hızla yaralı işçileri kurtardılar ve sağlık ekiplerine teslim ettiler. 2 işçi hızlıca ambulans ile olay yerinden hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin olmadığı açıklandı.