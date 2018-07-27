Süte zam geliyor

Ulusal Süt Konseyi bugün Ankara'da toplandı. Toplantının amacı ise çiğ süt konusunda herhangi bir zam gelmedi. Çiğ sütün fiyatı şu anda 1.53 TL olarak hesaplanmıştı.

Ancak bu fiyatın üreticiler tarafından artık kabul görmediği açıklandı. Üreticiler süt fiyatına 3 yıldır zam gelmediğini ve artık zor bir durum olduklarını açıklandılar.

Sütün fiyatının artık bugün 2 TL'ye kadar çıkacağını açıkladı. Marketlerde bulunan sütlere 3 senedir zam geldiğini ve fiyatının 50 kuruş artacağı açıklandı.

Enflasyon yüksek olduğundan süt satan kişiler bu durumda zorlandıklarını açıklandı. Marketlerde süte 3 senedir zam gelirken çiğ süte 3 senedir zam gelmediği açıklanınca durumla ilgilenildi.