Kanlı Ay tutulması geliyor

21.yüzyılın en uzun olacak olan Kanlı Ay tutulması bugün gerçekleşiyor. Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından bugün 21.yüzyılın en uzun Kanlı Ay tutulması yaşanacağı açıklandı. Dünya'nın Güneş ile Ay arasına gireceği tutulma esnasında yerkürenin gölgesi tam 1 saat 43 dakika boyunca Ay'ın görünen yüzünü tam olarak örtecek.

Bu nedenle de ortaya oldukça farklı bir manzara çıkacak. Merakla beklenen bu manzaraya ise Kanlı Ay tutulması adı veriliyor. Ay oldukça kızıl bir görünüme sahip olacak. Kuzey Amerika haricinde dünyanın birçok yerinden bu görüntü görülecek ve geçen tutulmaya göre 27 dakika daha uzun olacak.