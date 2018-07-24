F-35 sevkikatı durdurulabilir

ABD Kongresi'nin iki kanadı Senato ve Temsilciler Meclisi tarafından verilen onaylamalar sonrasında 716 milyar dolarlık savunma harcamaları yasa tasarısı da onaylandı.

Ancak bu durumu tedirgin bir durum haline getiren bir madde var ki o madde de savaş uçağı teslimatının geçici olarak durdurulması yer alıyor. Bu maddeden dolayı uzlaşma sağlanan bu tasarıda uygulamaya gelirken bu durum uygulanırsa sorun yaşanabilir.

90 gün içerisinde ABD tarafından rapor hazırlanıp Kongre'ye teslim edilmesi gerekiyor. Rapor içerisinde ise 2 ülke arasındaki durumlar yer alacak. Ancak ABD Savunma Bakanı Jim Mattis tarafından kongreye yazılan yazıda teslimatın durdurulması yönünde bir adım atılmaması gerektiği belirtilmişti.