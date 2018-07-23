Almanya silah göndermeme kararı alıyor

Almanya'da kurulan yeni koalisyon hükumeti tarafından alınan kararlar sonrasında ülkemize olan silah ihracatı sonlandırmaya başladı. Göreve başladıkları 14 Mart günü ile 30 Haziran gününe kadar bazı istisna durumlar haricinde ülkemize silah ihracatlarını onaylamamaya başladılar.

Ayrıca Türkiye haricinde Suudi Arabistan'a da silah ihracatı konusunda kısıtlamalar getirdiler. NATO ortağı olmasına rağmen ülkemize sadece 5 ihracatı onayladılar ve bunlar da 418.279 euro değerindedir.

Daha önceki hükumet ise 34 tane ihracata onay vermiş olup 9 milyon euro gibi bir ihracat rakamı oluşturmuştu. Her geçen sene daha da azaltılırken bu sene tamamen durdurulması yönünde çalışmalar yapıyorlar.