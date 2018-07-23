Tarihi kapıya Nusr-et tabelası tepki topladı

Nusret Gökçe tarafından İstanbul'da tarihi Kapalıçarşı'ya da şube açıldı. Kapalıçarşı'daki şubesi için de Sandal Bedesteni kapısına dev bir tabela asıldı ve bu tabelada şubeye aitti.

Sosyal medya üzerinde bir anda bu tabela tartışma konusu haline geldi ve tarihi bir yapıya asılması nedeniyle her geçen dakika da tepkiler artmaya başladı.

Sosyal medyada tepkilere son noktayı koyan ise İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz oldu. Açıklamasında yapılan saygısızlığa son verildiğini ve izinsiz olarak bu işlemin yapıldığını açıkladı. Ayrıca tabelanın indirildiğini ve kuruluşa da ceza verildiğini bildirdi.