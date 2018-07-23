Siirt'te askeri araç devrildi

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Siirt'te askeri araç devrildi
Siirt'te askeri araç devrildi admin Tarih: 2018-07-23 Saat: 22:14:30
Güncelleme : 2018-07-23 22:14:30Bu içerik 51 kez okundu.
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Siirt'te askeri araç devrildi

Siirt merkeze bağlı Bağgöze köyü yakınlarında kırsal alanında devriyede olan askerler askeri araç ile görevlerini yaparken bir anda neden olduğu bilinmiyor araç takla atmaya başladı ve şarampole yuvarlandı.

Kazada askeri araç içerisinde bulunan 4 asker yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar ise hemen olayı acil ekiplerine haber verdiler.

Acil ekiplerine ek olarak UMKE ekipleri de hemen olay yerine geldi.  Şarampole yuvarlanmış olan araçtan kurtarılan yaralı askerler hemen Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralı askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı da açıklandı. 

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