Statlarda daha fazla polis olacak

Sporda şiddet ve düzensizliğin fazla olması nedeniyle spor müsabakalarında görev alan 690.700 tane polis görev alıyordu.

Artık bu durum değiştirildi. Çünkü geçtiğimiz sezonda 258 bin tane özel güvenlik personelinin yardımına ihtiyaç duyuldu. Bu sezonda özel güvenlik güçlerinin sayısı azaltılarak polislere daha çok görev verilecek.

Bu sezonda bu sayı azaltılırken polis sayısı da 2 katı fazla olarak sağlanacak. 2 katı polis bu sezonda görev alacak. Özellikle üst düzey önlemler alınması konusunda harekete geçildi. Olaylı müsabaka sayısı da azaldı.