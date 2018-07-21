İsrail ile Gazze ateşkes yaptılar

Bir süredir Gazze ile İsrail arasında bir gerilim yaşanıyordu ve en sonunda ateşkes sağlandı ancak ateşkes sağlanmadan öncede kayıplar yaşandı.

2 tarafta da kayıp oldu. Geçtiğimiz gün İsrail'in yaptığı saldırıda 4 Filistin vatandaşı hayatını kaybetti ve 120 kişi de yaralandı. İsrail tarafından ise 1 asker öldü.

Daha sonrasında ateşkes yapılması konusunda bir anlaşmaya varıldı ve bu haber ilk olarak Hamas tarafından verildi. Henüz İsrail tarafından böyle bir açıklama gelmedi. Hamas sözcüsü tarafından ateşkes anlaşması yapıldığı belirtildi.