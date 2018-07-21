Yangında 2 işçi yaralandı

Şanlıurfa ilinde bulunan bir iplik fabrikasında meydana gelen yangında 2 işçi yaralandı ve fabrika kül oldu. Fabrika için gelen ekipler uzun bir süre yangını söndürmek için çabalamış olsa da üretilen maddeden dolayı fabrikadaki yangını söndürmek kolay olmadı.

İplik fabrikasında makine bölümünde bir anda başlayan yangın pamuk ve ip balyalarına sıçrayınca yangın çok hızlı büyüdü. Yangın neden çıktı bilinmiyor ancak hızla büyüyen yangınlar bir anda fabrikanın bir ucundan diğer ucuna kadar ulaştı.

Yangına müdahale etmekte zorlanan ekipler fabrikanın bazı duvarlarını yıkmak zorunda kaldı ve duvarın bir anda çökmesi sonrasında 2 işçi duvar altında kaldı ve sonrasında hemen hastaneye kaldırıldılar.