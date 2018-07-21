Türkiye'de ad, soyad değişimi artıyor

Daha öncesinde mahkeme kararı ile isim ve soyad değişimi yapılırken hem bu işlemlerin uzun sürmesi hem de birçok kişinin bu durum için vakit ayırmaya yeterli vakti olmayınca isim soyad değişimi bir işkence oluyordu.

Şimdi ise yeni gelen kanun ile sadece bir başvuru sonrasında mahkeme kararına gerek kalmadan isim ve soyad değişimi yapılabildiği için ülke genelinde 56.212 kişi soyad değişimi için başvuru yaptı ve değiştirdi.

Ayrıca 22.040 kişi de isim değiştirme için başvuruda bulundu ve isim değiştirdiler. Genelde soyad değişimi yapanlar Karakoyun, Top, Karpuz, Danabaş, Ördek, Kör, Camuz, Ahmak, Çakal, Malak, Armut, Davul bu gibi soyada sahip kişilerdi.