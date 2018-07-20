Bedelli askerlik için bankalar çalışmalara başladı

Bedelli askerlik konusunda en sonunda net bir karar verildiği için hemen bu konuda bankalar da devreye girmeye başladı ve yeni kredi teklifleri ile bankalar harekete geçiyor.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın'da bu konuda bir düzenleme geleceğini bir açıklama ile bildirdi. Ancak gelecek olan düzenlemenin her bankaya özel olacağını da bildirdi. Yani her banka kendisi için kredilendirme yapacak ve bu kredilendirme olayında ise tanıtımı o banka yapacak.

Bu sayede bedelli askerlik yapmak isteyenler birbirinden farklı cazip teklifler ile farklı krediler alabilecekler.