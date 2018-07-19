İşçiler gazdan zehirlendi

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İşçiler gazdan zehirlendi
İşçiler gazdan zehirlendi admin Tarih: 2018-07-19 Saat: 15:07:18
Güncelleme : 2018-07-19 15:07:18Bu içerik 51 kez okundu.
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İşçiler gazdan zehirlendi

Adana ilinde yaşanan bu olayda bir fabrikada oluşan bir gaz sızıntısı sonrasında işçiler gazdan zehirlenerek hastanelik oldular.  Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde kimyasal üzerine kurulmuş olan bir fabrikada henüz neden kaynağı ve cinsi blinmeyen bir gaz nedeniyle 8 işçi zehirlendi.

Hayati tehlikeleri bulunmayan işçiler hemen hastaneye kaldırıldılar. Ekipler ise gazın nerden geldiğini tespit etmek amacı ile fabrikada araştırma yapmaya başladılar. Olay geçtiğimiz günün akşam saatlerinde meydana geldiler ve işçiler ilk olarak kötü bir koku ile bu sorun ortaya çıktı ve daha sonra işçiler rahatsız olmaya başladı. 

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