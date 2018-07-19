Termik santralde göçük oluştu

Muğla Yatağan ilçesinde termik santralde kömür sevk kanalı çökmesi nedeniyle 11 kişi yaralandı ve 9 işçi hemen hastaneye kaldırıldı.

2 işçinin ise üzerine düşen demir yığını onların kurtarılmasında büyük zorluk oluşturdu. Üzerine demir yığınlar düşen işçiler için birçok kişi seferber oldu ve o işçilerin durumlarının ağır olduğu ve hayati tehlikelerinin olduğu belirtildi.

Yatağan Termik Santrali'nde sabah saatlerinde raylı sistem olan kömür sevk kanalının çökmesinden kaynaklandı.