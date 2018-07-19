Termik santralde göçük oluştu

Anasayfa GÜNCEL Termik santralde göçük oluştu
Termik santralde göçük oluştu
Termik santralde göçük oluştu admin Tarih: 2018-07-19 Saat: 14:41:23
Güncelleme : 2018-07-19 14:41:23Bu içerik 41 kez okundu.
Reklam

Termik santralde göçük oluştu

Muğla Yatağan ilçesinde termik santralde kömür sevk kanalı çökmesi nedeniyle 11 kişi yaralandı ve 9 işçi hemen hastaneye kaldırıldı.

2 işçinin ise üzerine düşen demir yığını onların kurtarılmasında büyük zorluk oluşturdu. Üzerine demir yığınlar düşen işçiler için birçok kişi seferber oldu ve o işçilerin durumlarının ağır olduğu ve hayati tehlikelerinin olduğu belirtildi. 

Yatağan Termik Santrali'nde sabah saatlerinde raylı sistem olan kömür sevk kanalının çökmesinden kaynaklandı. 

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Küçük kızı düştü diye hastaneye getirdiler
Küçük kızı düştü diye hastaneye getirdiler
Kendi nikahlarına eşofmanla geldiler
Kendi nikahlarına eşofmanla geldiler