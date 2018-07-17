Bedelli askerlik ile alakalı detaylar

Bedelli askerlik ile alakalı detaylar bildirildi. Gözler bedelli askerlik ücreti ile bedelli askerlik kredisi ise faiz oranında değiştirildi. İşte o bedelli askerlik 2018 yılında ki kredi hesaplaması ile kredi alma şartları… elde edilen 15 bin TL ise ne kadar faiz ile tekrardan ödenecek?

2018 de Bedelli askerlik yaşının ise 25, olduğu paranın ise 15 bin TL kadar bulunduğu duyurusu ardından şuan gözler o bedelli askerlik başvuruları hangi vakit uygulanacak olması ile bedelli şekilde kredisi sunan bankalar ise hangileri ile bedelli askerlik ise bireysel oranları da merakları üzerine çekmekte.